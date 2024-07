Calciomercato Genoa, QUELLA BIG pronta a comprare senza problemi Johan Vasquez. Ecco le ULTIME

Calciomercato Genoa, il difensore Johan Vasquez potrebbe essere ceduto a QUELLA SQUADRA. Ecco le ultime

Una delle big che ha bisogno di rinforzarsi in difesa è sicuramente l’Inter, e al di là della trattativa Gudmundsson dove si prospetta un grande duello con la Juve si continua a puntare su Vasquez del Genoa. Il punto del Corriere dello Sport.

IDEE PER LA DIFESA – «Ora si tratta di trovare un profilo alternativo. Che, come caratteristiche, dovrà ricalcare quello di Cabal, vale a dire un elemento di prospettiva, che costi il giusto tra cartellino e ingaggio. I dirigenti assicurano che non c’è fretta, trattandosi di un giocatore che va a completare la rosa e non di un titolare. Insomma, non è da escludere che presto si aggiunga almeno un altro nome, ai due che in questo momento circolano tra le stanze di viale Liberazione, vale a dire il genoano Vasquez e Kiwior dell’Arsenal. Per quest’ultimo, per la verità, c’è un ostacolo ad oggi insormontabile: costa tanto, ma soprattutto i Gunners non prendono in considerazione il prestito con diritto di riscatto. Tutt’al più accetterebbero l’obbligo, formula che comunque non va bene per l’Inter. Esistono più margini per Vasquez, che però, oltre al già preso Martinez e all’oggetto dei desideri Gudmundsson, sarebbe il terzo titolare di Gilardino trattato dal club nerazzurro.»