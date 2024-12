Calciomercato Genoa, arriva la prima offerta al Napoli per l’acquisto di Zerbin a gennaio. Le ultime

Calciomercato Genoa, Zerbin nel mirino per coprire la trequarti. Arriva la prima offerta rossoblu per il giocatore del Napoli

Il calciomercato Genoa vede un vero e proprio asse con il Napoli: non soltanto per quanto riguarda una possibile trattativa per Simeone (completando di conseguenza l’attacco insieme a Pinamonti e Balotelli), ma anche per Zerbin.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il Genoa proverà a trattare per Gennaio per il centrocampista Zerbin: offrendo al Napoli una cifra pari a 5 milioni di euro per convincere la parte partenopea.