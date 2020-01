Calciomercato Hellas Verona, per la difesa piace Magnani del Brescia

Calciomercato Hellas Verona, agli scaligeri urge un rinforzo in difesa e il primo nome sarebbe quello di Magnani

Ultima settimana di mercato per i club di Serie A che avranno ancora tempo per mettere a segno colpi in entrata e in uscita. In casa Verona c’è la necessità di acquistare un difensore centrale e nel mirino c’è Giangiacomo Magnani.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il calciatore in forze al Brescia ma in prestito al Sassuolo è quello che farebbe al caso degli scaligeri. Il Sassuolo riflette su un possibile prestito ma anche sulla possibilità di riportarlo in neroverde.