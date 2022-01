ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Non tornerà in Italia Iago Falque: l’esterno, ex Torino, andrà a giocare in Colombia all’America de Calì

Riparte fuori dall’Italia l’esperienza nel calcio per Iago Falque. Nelle scorse settimane, l’ex Torino e Benevento, aveva avuto interessamenti dalla B: Vicenza e Alessandria su tutte.

Niente cadetteria per l’esterno spagnolo, che volerà in Colombia per giocare con l’America de Calì. A riferirlo è Gianluca Di Marzio.