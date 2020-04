Calciomercato Inter: 130 milioni dai prestiti. La speranza di Zhang

Calciomercato Inter: i nerazzurri potrebbero incassare quasi 130 milioni dai prestiti di Icardi, Lazaro, Joao Mario, Perisic e Nainggolan

La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato un mercato da 130 milioni per l’Inter in estate. Ma chi stanzierà questi fondi? Secondo la Rosea lo faranno gli stessi giocatori nerazzurri, quelli attualmente in prestito. Quindi Mauro Icardi, Ivan Perisic e Radja Nainggolan, ma pure Valentino Lazaro e Joao Mario

Icardi potrebbe essere riscattato dal PSG (70 milioni) solo se Tuchel dovesse abbandonare Parigi a fine stagione. Notizie positive da Monaco di Baviera dove il riscatto di Perisic (25 milioni) non è in discussione. Per Nainggolan, invece, il discorso si potrebbe legare con i 25 milioni che Zhang deve a Giulini per Barella. In caso di addio ai rossoblu, il belga potrebbe finire all’estero.

Marotta spera di incassare i 18 milioni dalla Lokomotiv Mosca per Joao Mario e 23-34 milioni dal Newcastle per Lazaro. Infine occhio a Godin: al netto del cartellino, una sua partenza farebbe risparmiare al club qualcosa come 20 milioni visto l’ingaggio da 5 milioni fino al 2022.