Calciomercato Inter, Arnautovic verso la cessione? Destino che pare segnato, ma con un obiettivo chiaro

Calciomercato Inter, Marko Arnautovic va verso la cessione? Destino che pare segnato, ma con un obiettivo chiaro. Le ultime

Nel post gara tra Austria e Slovenia, l’attaccante dell’Inter Marko Arnautovic si è sfogato ai microfoni sui fischi ricevuti a San Siro. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Io voglio il meglio possibile per l’Inter, che ora non è il meglio possibile per me, però l’Inter è tutto, è la mia squadra e farò di tutto per aiutarla. I mugugni contro di me? Ci sono tifosi che dicono sia vecchio e sempre rotto, ma non è così»

Secondo quanto riferito da Tuttosport il destino dell’austriaco sembra ormai segnato: salvo clamorosi colpi di scena, l’Inter non rinnoverà il contratto in scadenza di Arnautovic. La chance di andare via nel migliore dei modi c’è comunque: salutare col botto, piuttosto che da sconfitto, significherebbe missione compiuta per lui che ha messo l’anima in questo suo secondo mandato con i colori nerazzurri.