Calciomercato Inter, rinnovo vicino per quel giocatore. Futuro comunque incerto

Calciomercato Inter, rinnovo vicino e valore quintuplicato per Bisseck! Il futuro resta comunque incerto: il prezzo per una sua eventuale cessione

La notizia principale degli ultimi giorni riguardante il calciomercato Inter è relativa ai passi avanti fatti dai dirigenti di Viale della Liberazione per il rinnovo di contratto di Yann Bisseck. Il club riconosce la crescita avuta dal ragazzo ed è pronta a premiarlo con un aumento dell’ingaggio ed un prolungamento del contratto. Nonostante la sua firma sia vicina, l’eventuale rinnovo non escluderebbe a priori un trasferimento in futuro. Già la scorsa estate i nerazzurri, come ricorda Tuttosport, avevano rifiutato un’importante offerta proveniente dal West Ham, in Premier League. Ora si godono i frutti del lavoro col valore del ragazzo che è quintuplicato rispetto a quando lo acquistarono appena due estati fa, come un jolly, dall’Aarhus per appena 7,5 milioni di euro. Adesso per cederlo Marotta e Ausilio chiederebbero almeno 40-50 milioni di euro.

BISSECK INTER – «L’Inter è pronta a premiare a livello economico il tedesco (a proposito, il ct della Germania Nagelsmann lo sta seguendo, per il dispiacere del Camerun di Eto’o, che aveva già pre-convocato il difensore lo scorso ottobre) raddoppiando almeno il suo stipendio, oggi da circa 1.2 milioni a stagione. Una gratificazione pecuniaria per Bisseck che però non equivarrebbe a blindare il giovane. Se infatti nell’ultima finestra di mercato era stato semplice per Marotta rifiutare un’off erta del West Ham da 30 milioni, qualora la prossima estate dovesse arrivarne una da 40 o 50, da un top team d’Oltremanica, sarebbe molto più complicato rispondere picche. Sia per la società nerazzurra, visto che una potenziale cessione del giovane rappresenterebbe una plusvalenza incredibile, sia per il ragazzo, le cui caratteristiche sembrano cucite su misura per la Premier League».