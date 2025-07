Calciomercato Inter, Marotta cede per Calhanoglu: si abbassa il prezzo per il Galatasaray, le cifre

Le ultime sulle mosse di calciomercato dell’Inter, con la possibile cessione di Hakan Calhanoglu al Galatasaray. I dettagli

Il calciomercato dell’Inter entra in una fase cruciale, e tra le uscite più delicate c’è senza dubbio quella di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, pilastro del centrocampo nerazzurro e protagonista delle ultime stagioni, è finito nel mirino del Galatasaray. Alla regia dell’operazione c’è l’agente Gordon Stipic, pronto a incontrare a breve la dirigenza dell’Inter per discutere il futuro del suo assistito. Finora Calhanoglu ha adottato una strategia prudente: mai una dichiarazione netta, solo un generico “vedremo” che lascia aperte tutte le strade. Questo atteggiamento gli consente di mantenere ottimi rapporti con l’ambiente interista, senza escludere una possibile partenza. Ma dietro le quinte, i contatti con il Galatasaray sono continui, e il club turco è pronto a fare sul serio.

L’Inter, da parte sua, ha tracciato fin da subito una linea chiara: nessuna cessione gratuita, né sconti per un giocatore di questo calibro. Tuttavia, qualcosa sta cambiando. Secondo La Gazzetta dello Sport, i vertici nerazzurri avrebbero rivisto la valutazione iniziale del cartellino. Se prima si parlava di 35-40 milioni di euro, ora la richiesta si è abbassata a 30 milioni di euro, una cifra considerata più accessibile dal Galatasaray, che sta valutando attentamente l’investimento. Questo ribasso non rappresenta un passo indietro, ma una mossa strategica per accelerare i tempi e favorire la chiusura dell’affare. L’Inter vuole evitare che il caso Calhanoglu si trascini troppo a lungo, soprattutto in un momento in cui altre questioni delicate – come il rinnovo di Lautaro – occupano spazio e attenzione. Il messaggio alla controparte è chiaro: presentate un’offerta seria e il tavolo delle trattative sarà aperto. A queste condizioni, l’addio di Calhanoglu potrebbe arrivare molto prima del previsto, sbloccando anche risorse preziose per nuove operazioni in entrata.