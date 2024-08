Calciomercato Inter, obiettivo Chiesa: svelato il piano di Marotta

Le ultime sul futuro di Federico Chiesa, attaccante della Juventus, nel mirino dell’Inter. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter continua a seguire con molto interesse la vicenda legata al futuro di Federico Chiesa. L’attaccante è infatti in uscita dalla Juventus e ha il contratto in scadenza nel 2025.

L’idea di Beppe Marotta sarebbe quella di presentarsi a Torino il 30 agosto con un’offerta da 10 milioni di euro o poco più. I bianconeri, in ogni caso, non sembrano intenzionati a scendere sotto i 15 milioni di euro per non generare una minusvalenza.