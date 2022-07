Inter, Inzaghi blinda Dumfries e Skriniar ma... dovessero partire sono pronte le alternative: le ultime

Le strategie di mercato dell’Inter sono chiare o forse sono chiare le idee di Inzaghi: Dumfries e Skriniar non si toccano, ma si valutano le alternative

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in pole ci sarebbe Milenkovic della Fiorentina, leggermente dietro Demiral dell’Atalanta. Piace anche Udogie per la corsia, altro giovane interessante per il futuro nerazzurro.