Spalletti avrà presto a disposizione un nuovo terzino destro: l’Inter ha chiuso l’operazione Cedric Soares con il Southampton.

L’Inter batte un colpo sul calciomercato di gennaio: il club nerazzurro, secondo quanto riferisce “Sky Sport”, ha infatti chiuso l’affare Cedric Soares con il Southampton. Il terzino destro portoghese arriverà in nerazzurro con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. I nerazzurri pagheranno 500 mila euro ai Saints per il prestito e 11 milioni di euro per il riscatto del calciatore. L’operazione è motivata dal rendimento al di sotto delle attese avuto con la maglia nerazzurra da Sime Vrsaljko, giocatore prelevato in estate dall’Atletico Madrid.

Visti anche i diversi problemi fisici accusati dal croato nella prima parte della stagione, Spalletti e la società milanese hanno voluto cautelarsi prendendo un altro giocatore in quel ruolo. Cedric Soares completerà dunque la batteria di terzini destri a disposizione dell’allenatore toscano assieme allo stesso Vrsaljko e a D’Ambrosio. Le visite mediche del nazionale portoghese sono in programma nella giornata di venerdì, poi ci saranno le firme sui contratti. Con i Saints Soares ha collezionato complessivamente in 4 stagioni 119 presenze e 2 reti.

