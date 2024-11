Calciomercato Inter, è fatta per il rinnovo di Bisseck

Il calciatore dell’Inter è ad un passo dal firmare un nuovo contratto con la società meneghina

Yann Bisseck, difensore dell’Inter, resterà in nerazzurro ancora per molto tempo. A confermarlo è il Corriere dello Sport che ha spiegato come il tedesco sia vicino a prolungare il proprio contratto.

RINNOVO BISSECK – «Tutto fatto per il rinnovo di Bisseck. E, a stretto giro di posta, arriverà anche l’annuncio ufficiale. La trattativa si è chiusa a inizio settimana: il difensore si lega al club nerazzurro no al 2029 (un anno in più) e il suo ingaggio passa da 700mila euro a circa un milione e mezzo».