Calciomercato Inter, il futuro di Correa dopo Verona

Ci sono novità circa il futuro di Joaquin Correa, reduce dal gol all’esordio da titolare in questa stagione

Joaquin Correa non poteva rispondere presente in maniera migliore alla chiamata di Inzaghi in Verona Inter, segnando il gol che ha sbloccato la gara. Ecco il punto della situazione su La Gazzetta dello Sport.

CALCIOMERCATO INTER – «Verona gli ha ridato la luce, ancora una volta. Non servirà a cambiare il suo futuro nerazzurro, questa giornata. Ma a fissare qualche punto, sì. Uno su tutti: se la società è costretta a ragionare anche in termini finanziari, Inzaghi è ben felice di avere Jaoquin in rosa e vorrebbe contare su di lui anche da febbraio in avanti, scavallando il mercato di gennaio»