Calciomercato Inter, Gudmundsson: «Futuro? Grato a Genova»

Calciomercato Inter, Albert Gudmundsson, ha voluto parlare della stagione attuale con il Genoa e del suo futuro

Intervistato dal Secolo XIX, Albert Gudmundsson, grande sogno del calciomercato Inter per la prossima stagione, si racconta e parla di come si trova al Genoa.

GENOA – «Il Genoa e Genova sono come una famiglia. Mi hanno sempre sostenuto nei momenti belli e anche in quelli meno belli. Sarò sempre grato e orgoglioso di giocare qui».

GODERSI IL MOMENTO – «Continuo a pensare partita dopo partita, mi godo ogni momento in campo provando a far divertire anche i tifosi».

RECORD DI MILITO – «Con il gol segnato al Monza, anche se purtroppo non è servito a portarci punti, ho raggiunto il record di Diego Milito, l’ultimo calciatore del Genoa ad andare in doppia cifra in due campionati consecutivi. Ed è sempre bello quando ti confrontano con un grande giocatore, un grande attaccante come è stato Milito, per il Genoa ma non solo».

LO STADIO FERRARIS – «Il mio primo gol con la maglia del Genoa è stato proprio davanti alla gradinata Nord contro la Juventus e sono già passati due anni. Ho avuto subito belle sensazioni, ovviamente perché noi abbiamo un gran tifo, specialmente in casa. Ed è sempre emozionante fare gol per il Genoa».