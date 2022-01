Calciomercato Inter, Marotta pronto all’affondo: doppio colpo in arrivo?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Inter, si lavora sul mercato anche per la prossima estate. Marotta valuta il doppio colpo: le mosse del dirigente

L’Inter ha messo da tempo nel mirino un doppio colpo in casa Sassuolo. Non è un mistero infatti il ‘debole’ della dirigenza nerazzurra per Scamacca e Frattesi.

Il Sassuolo però non fa sconti, nonostante gli ottimi rapporti tra Marotta e il Dg neroverde Carnevali. Scamacca è valutato almeno 40 milioni di euro, mentre Frattesi ha un prezzo non inferiore ai 25 milioni. Il Sassuolo non ha intenzione di privarsi dei suoi gioielli a metà stagione e quindi in vista della prossima estate valuta i due giocatori – sondati anche dalla Juventus – complessivamente 65 milioni di euro.