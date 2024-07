Calciomercato Inter, NOVITÀ sull’affare in uscita Agoumé: il Siviglia ha CONVINTO così i nerazzurri

Agoumé è pronto a fare il suo ritorno in Liga con la maglia del Siviglia. Le ultime sul trasferimento del centrocampista

Il calciomercato Inter si muove anche in uscita. Secondo Tuttomercatoweb, Agoumé è sempre più vicino a tornare in Spagna. Il centrocampista, che ha già giocato con la maglia del Siviglia in prestito, è infatti prossimo a ritornarci.

Le cifre dell’operazione vedranno 5 milioni di parte fisso e il 50% sulla futura rivendita invece che il 10%, un dettaglio che ha fatto la differenza.