Calciomercato Inter, CACCIA ALLA PUNTA: ecco il nuovo nome di Marotta, le ULTIME

L’Inter alla ricerca di una punta per completare l’organico: ecco il nuovo nome nell’agenda di Giuseppe Marotta

Come riporta La Gazzetta dello Sport dentro l’Inter sta crescendo la consapevolezza della necessità di inserire in organico un altro attaccante in questa finestra di calciomercato. Il primo nome è sempre stato Gudmundsson: l’islandese ha a lungo aspettato l’Inter, ma ora si sta convincendo ad accettare alternative, leggi la Fiorentina. Alla società piace molto Karim Konaté, classe 2004, attaccante ivoriano del Salisburgo, uno dei migliori giovani talenti in circolazione in Europea.

I nerazzurri lo seguono da tempo, l’hanno visto anche dal vivo nel corso dell’ultima Champions avendolo affrontato direttamente nel girone. E non hanno mai mollato la presa. C’è già stato un abboccamento con il club austriaco, la richiesta è stata di 25 milioni di euro. Ma al netto dei discorsi economici, l’Inter vuole vederci chiaro anche sull’aspetto fisico. Konaté ieri sera ha saltato l’andata del preliminare di Champions per un problema al ginocchio emerso negli ultimi giorni. Va evidentemente capita l’entità, altrimenti la pista morirebbe sul nascere.

