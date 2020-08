Calciomercato Inter, otto giocatori in uscita: ecco il «tesoretto» dei nerazzurri, da Brozovic a Godin per ottenere liquidità

L’Inter sta lavorando già in uscita per ottenere maggiore liquidità in vista del mercato in entrata. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla situazione dei nerazzurri, con ben otto elementi che potrebbero essere piazzati sul mercato.

Da Brozovic a Dalbert, passando per Godin e Joao Mario: la lista è bella lunga e prima di acquistare la squadra di Conte vorrà sicuramente cedere.