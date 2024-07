Calciomercato Inter, si lavora sul lungo periodo: 8 profili a parametro zero per il 2025

Calciomercato Inter, dirigenti al lavoro già in vista della finestra estiva del 2025: sono 8 i giocatori in scadenza nel mirino

Il calciomercato dell’Inter degli ultimi anni è stato basato sui colpi a parametro zero. Basti pensare a come Ausilio e Marotta si siano portati avanti per la prossima stagione con gli arrivi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Ma i dirigenti nerazzurri guardano avanti, mettendo nel mirino alcuni profili che potrebbero liberarsi gratis tra 12 mesi, qualora non prolungassero i rispettivi contratti con i club. Sono infatti in scadenza nel 2025, a parlare di loro è Tuttosport.

Gli obiettivi per la corsia destra (dove dovrà esser deciso il futuro di Dumfries) sono Sugawara dell’Az Alkmaar, Wan Bissaka del Manchester United, Yan Couto del Manchester City e Geertruida del Feyenoord. Come difensori centrali piacciono Kouma del West Ham, Tah del Bayer Leverkusen e Boscagli del PSV. Oltre a Bijol dell’Udinese, già accostato da mesi ai nerazzurri.

