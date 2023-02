Calciomercato Inter, piace Pavard, ma sul francese c’è anche il Barcellona

Calciomercato Inter: l’esterno del Bayern Monaco, Pavard, è in cima alle preferenze nerazzurre, ma sul francese c’è anche il Barcellona

Benjamin Pavard, secondo quanto riportato da TMW, è sulla lista dei desideri del mercato dell’Inter per la prossima estate.

Una pista non così semplice però, perchè l’esterno destro francese del Bayern Monaco sarebbe finito nel mirino di un’altro club: il Barcellona. Il calciatore è in scadenza ed entrambe le squadre fiutano il colpo a parametro zero.

