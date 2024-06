Calciomercato Inter, RIVOLUZIONE IN ATTACCO: cosa cambia

Tra possibili acquisti e cessioni, ecco come potrebbe cambiare l’attacco dell’Inter campione d’Italia di Inzaghi

Interessante il focus di calciomercato.com sulla rivoluzione in casa Inter per quanto concerne l’attacco di Simone Inzaghi. Gli unici sicuri titolari, come ovvio che sia, sono Lautaro Martinez e Thuram.

Chi invece si aggiungerà è Taremi, arrivato a zero dal Porto, mentre i ritorni dai prestiti di Carboni dal Monza e Correa del Marsiglia aprono scenari. Stesso discorso su chi già c’era, ma probabilmente ancora per poco come Arnautovic e Sanchez. Insomma, quattro possibili addii che aprirebbero nuove idee di mercato.