Calciomercato Inter: Sampaoli chiama Vidal. Addio a fine stagione?

Arturo Vidal non ha convinto nell’annata all’Inter con Antonio Conte: Sampaoli, ora al Marsiglia, vorrebbe riaverlo in squadra

Arturo Vidal ha trovato parecchie difficoltà nel suo ritorno in Serie A e nella ritrovata leadership di Antonio Conte: due gol per il cileno (uno alla Fiorentina in Coppa Italia e uno alla Juve in Serie A) e tante gare storte.

Come riporta il portale francese Le10Sport, Sampaoli potrebbe ricomporre la coppia che ha fatto grande il Cile: il neo tecnico del Marsiglia lo tenta per la prossima stagione.