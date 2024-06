Calciomercato Inter, occhi sul GIOIELLINO della Sampdoria: per LEONI ci vogliono 5 milioni e un’ALTRA CONDIZIONE

La Samdporia è sommersa di richieste per Leoni, ragazzo prodigio classe 2006. Ecco la risposta data all’Inter

Continuano i contatti tra Inter e Sampdoria per Giovanni Leoni. Il difensore centrale classe 2006 viene visto dai dirigenti nerazzurri come il prossimo Alessandro Bastoni come caratteristiche.

Secondo Tuttosport, la Samp venderà il giocatore acquistato da poco dal Padova solamente per una cifra intorno ai cinque milioni di euro e con l’obbligo di un’altra stagione in prestito in Liguria.