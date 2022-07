Calciomercato Inter, Sanchez idea Marsiglia: altri quattro in uscita

Il calciomercato dell’Inter ha bisogno di cessioni prima di andare a prendere altri rinforzi: Sanchez piace al Marsiglia

Il calciomercato dell’Inter ha bisogno di cessioni prima di andare a prendere altri rinforzi. In questo senso sono diversi i calciatori in uscita.

Il primo della lista è Sanchez su cui sarebbe finito il Marsiglia. Opportunità importante per il cileno anche per giocare la Champions. Dovesse accettare la destinazione a quel punto dovrebbe trattate la risoluzione con i nerazzurri. Tra gli altri in uscita ci sono Agoumé, in attesa di dare una risposta alla Cremonese, Salcedo che piace all’Udinese e poi Lazaro, che al momento non ha richieste. Resta ancora da capire la destinazione di Pinamonti se Atalanta oppure Sassuolo. Lo scrive il Corriere dello Sport.