Inter, mal digeriti i rifiuti di Sanchez: posto in lista Champions a rischio

Alexis Sanchez, inserito da tempo nella lista trasferimenti, rischia il posto in lista Champions: l’Inter non digerisce i suoi rifiuti

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, l’Inter non sta digerendo molto bene i rifiuti di Alexis Sanchez alle altre società.

Per questo motivo, non solo il cileno non è stato convocato nella rosa di giocatori in partenza per Lens, ma l’ultima indiscrezione dice che sarebbe a rischio anche il suo inserimento nella lista Champions.