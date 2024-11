Calciomercato Inter, sfida al Napoli per i difensori

Il calciomercato Inter è alla ricerca di nuovi difensori, ma la concorrenza non manca: le situazioni

Il calciomercato Inter sta cercando un vice De Vrij per evitare di farsi trovare impreparata durante l’ultima parte di stagione e Il Corriere dello Sport ha parlato di due profili inseguiti dai meneghini.

Entrambi però sono anche accostati ad altre squadre tra cui il Napoli, che invece vorrebbe sostituire Juan Jesus. I nomi sono Jaka Bijol dell’Udinese e Jakub Kiwior dell’Arsenal, sempre più ai margini.

Il sogno è Isak Hien, ma molto difficilmente l’Atalanta rinuncerà all’ex Verona, autore di prestazioni clamorose in particolare in questa stagione. Ultimo ma non per importanza Jonathan Tah, in scadenza a fine stagione ma anche lui rincorso da varie squadre (tra cui Juventus).