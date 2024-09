Calciomercato Juve, NOVITA’ Djalò: cessione ancora POSSIBILE, ecco come

Le ultime sul futuro di Tiago Djalò, difensore centrale portoghese in uscita dalla Juventus. I dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Tiago Djalò con la Juventus.

LA SITUAZIONE – «Il reintegro di Djaló è solo temporaneo, dal momento che lui stesso vuole far prevalere l’esigenza di giocare con maggiore continuità (dopo un lungo periodo di inattività) e per questo resta in uscita. Ma dove può trovare squadra il difensore, col mercato italiano ormai chiuso? In Portogallo, Olanda e Danimarca la sessione chiude il 2 settembre: stessa data limite per i trasferimenti internazionali verso l’Arabia Saudita. Le alternative sono la Croazia o l’Austria (05/09), il Belgio o la Polonia (06/09), la Repubblica Ceca (08/09), la Svizzera o la Romania (09/09), la Grecia (11/09) oppure la Turchia (13/09). Al portoghese manca il ritmo partita, ma per il resto sta bene e ha bisogno solo di fiducia».