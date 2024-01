Fiorentina, salta Kean: ecco dove andrà l’attaccante bianconero

L’attaccante della Juventus Kean è sempre più vicino alla corte dell’Atletico Madrid: fumata bianca possibile a breve

Capitolo calciomercato. Nonostante la Fiorentina volesse a tutti i costi Kean (così come il Monza), dall’altra la Juve ha deciso di virare in una via opposta, ma coerente con le scelte anche di Kean.

Come spiegato da Luca Cilli a Sky Sport 24, infatti, l’attaccante voleva provare una vera e propria esperienza all’estero, rinunciando alle due squadre citate in precedenza, senza neanche rinnovare il contratto.