Calciomercato Juve, anche Thiago Motta in PRESSING per Koopmeiners: la SITUAZIONE con l’Atalanta

Le ultime sull’interesse di mercato della Juventus per Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Atalanta

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, una volta archiviato il discorso Douglas Luiz, la Juventus tornerà alla carica per Teun Koopmeiners. L’olandese, con cui c’è già un accordo, resta infatti il principale desiderio di mercato di Thiago Motta.

Nelle ultime ore l’allenatore si sarebbe addirittura mosso in prima persona per contattare il centrocampista e rassicurarlo sulla situazione. La Juve farà infatti di tutto per avvicinarsi ai 60 milioni di valutazione dell’Atalanta, inserendo delle contropartite come Huijsen.