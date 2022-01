Calciomercato Juve, l’ingaggio frena l’acquisto di Martial: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juve: un ostacolo per il passaggio di Martial a Torino. Ultimissime notizie legate all’attaccante francese

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano a Sky Sport 24, i costi di Anthony Martial non sono sostenibili al momento per la Juve, visto che il francese percepisce 13 milioni al Manchester United e pretende il pagamento dell’intero ingaggio in caso di trasferimento.

La Juventus, comunque, rimane in contatto per il giocatore, considerato tra i primi nomi per rinforzare l’attacco.