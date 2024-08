Calciomercato Juve, SCATTO Nico Gonzalez: si lavora allo SCAMBIO, DUE calciatori coinvolti

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juventus per gli esterni d’attacco, con l’obiettivo Nico Gonzalez

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, Nico Gonzalez è il nuovo grande obiettivo di mercato della Juventus per rinforzare le corsie esterne. L’argentino ha infatti già aperto alla destinazione e anche la Fiorentina sarebbe disposta a cederlo.

Nell’affare dovrebbe entrare Weston McKennie e un altro calciatore in uscita dai bianconeri come Filip Kostic. Per Cristiano Giuntoli c’è da battere la concorrenza dell’Atalanta.