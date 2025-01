Calciomercato Juve, svelate tutte le mosse dei bianconeri che faranno a gennaio. Spuntano questi nomi - Calcio News 24

Calciomercato Juve: Di Marzio, esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione sulle mosse dei bianconeri nella prossima sessione di gennaio

Gianluca Di Marzio ha parlato così ai microfoni di Sky Sport Calciomercato L’Originale per fare il punto delle possibili mosse del calciomercato Juve: analizzando la situazione dei bianconeri tra entrate e uscite in quel di gennaio.

PAROLE – «La Juve prenderà sicuramente un attaccante perché Milik continua ad avere dei contrattempi fisici. I nomi sono Zirkzee, anche se nelle ultime ore non arrivano segnali confortanti dal Manchester United. C’è Kolo Muani, si sta aspettando una risposta del giocatore. Il nuovo nome è quello di Fullkrug, un giocatore che fa reparto e che non è riuscito a incidere in Premier».