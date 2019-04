La Juventus punta forte su Federico Chiesa e su Nicolò Zaniolo: i bianconeri son pronti a giocare la carta Orsolini

Manca poco alla fine del campionato e, con lo Scudetto già in tasca, la Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato. Nella dirigenza bianconera sono due i nomi che continuano a tener banco: Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo. I bianconeri non hanno ancora scelto su chi puntare in modo deciso tra i due, ma sono sicuri della carta da giocare. Si tratta di Riccardo Orsolini, in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni al Bologna.

La Juventus, viste le buone prestazioni dell’ex Ascoli e Atalanta, può sempre esercitare il controriscatto a 22 milioni per poi rimetterlo sul mercato. L’azzurrino, capace di trovare un gol e due assist nelle ultime quattro partite, sarebbe una pedina gradita sia a Firenze che a Trigoria. La Juventus, potrebbe perciò girare il calciatore 22enne come contropartita tecnica nell’affare Chiesa o nell’affare Zaniolo.