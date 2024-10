Calciomercato Juve, continua l’interesse per Ortiz: la mossa di Giuntoli

Le ultime sull’interesse di calciomercato della Juventus per Leo Ortiz, difensore centrale brasiliano di proprietà del Flamengo

Si accende la corsa a Leo Ortiz, difensore centrale di proprietà del Flamengo che piace moltissimo al calciomercato Juve per sostituire l’infortunato Gleison Bremer. Stando a quanto riportato da Tuttosport, alcuni scout bianconeri sono infatti andati in Brasile per continuare monitorare dal vivo l’obiettivo di mercato di Giuntoli nelle partite del Flamengo.

Al momento il club rossonero non apre alla cessione del suo gioiello, ma tutto potrebbe cambiare nelle prossime settimane se l’offerta dei bianconeri dovesse diventare concreta. La Juve è infatti intenzionato a mettere a segno un doppio colpo a gennaio