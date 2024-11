Calciomercato Juve, fatta per la risoluzione di Pogba: svelato l’accordo, sarà svincolato

Le ultime sul futuro di Paul Pogba, centrocampista francese, con la risoluzione del suo contratto con la Juve. I dettagli in merito

Fabrizio Romano, tramite il proprio profilo X, ha annunciato l’accordo per la risoluzione del contratto tra la Juve e Paul Pogba. Il centrocampista francese, che potrà tornare in campo a marzo dopo la riduzione della squalifica per doping, sarà disponibile a parametro zero nel calciomercato degli svincolati.

L’ANNUNCIO – «Paul Pogba e la Juventus, storia finita perché il contratto verrà rescisso come previsto… e Pogba sarà free agent».