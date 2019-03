Calciomercato Juve, Pogba si allontana: vuole il Real

Calciomercato Juve, stando a quanto sostiene Marca Paul Pogba avrebbe in mente soltanto il Real Madrid di Zidane

La Juve ha da tempo dichiarato uno dei suoi obiettivi per l’estate: far tornare a Torino Paul Pogba. Il centrocampista francese, che è tornato a livelli top con l’arrivo di Solskjaer, non disdegnerebbe il ritorno in bianconero, ma nelle ultime ore si è affacciata una pericolosa rivale.

Sì, perchè il Real Madrid di Zinedine Zidane avrebbe messo gli occhi su Pogba. Zizou lo vede come il simbolo della rivoluzione tutta francese dei Blancos, e anche il giocatore sarebbe affascinato dall’idea, stando a quanto sostiene Marca. La sfida è aperta, e molti sono gli scenari di mercato che potrebbero dipendere da questo affare.