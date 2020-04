Calciomercato Juve: pressing per Icardi, la chiave è Alex Sandro

Calciomercato Juve: Icardi potrebbe essere riscattato dal Psg che otterrebbe Alex Sandro e un altro giocatore in cambio

La Juve continua a pensare intensamente a Mauro Icardi. Come spiega Tuttosport la strategia della Vecchia Signora prevede il riscatto da parte del Psg dell’argentino, che nonostante sembri orientato a non puntare su Mauro Icardi lo riscatterebbe comunque dall’Inter.

In un secondo momento entrerebbe in gioco la Juventus. Tra i bianconeri ci sono almeno tre giocatori che Leonardo corteggia da molto tempo e con Icardi avrebbe in mano una pedina niente male da sfruttare per averne in squadra almeno uno. Chi sono? Sicuramente Pjanic ma al dirigente del Psg piacciono tanto Dybala, Douglas Costa e Alex Sandro. Ecco proprio il terzino brasiliano potrebbe essere la chiave dell’affare. L’ex Porto è l’unico che garantirebbe una corposa plusvalenza e la Juve potrebbe sostituirlo con Emerson Palmieri o Luca Pellegrini.