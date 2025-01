Calciomercato Juve, sempre più difficile il rinnovo di Vlahovic: si avvicina l’addio

Le ultime sul futuro di Dusan Vlahovic, attaccante della Juve, dopo le difficoltà per il possibile rinnovo di contratto. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarebbe sempre più difficile il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic con la Juve. L’attaccante serbo non vuole infatti abbassarsi l’ingaggio, mentre il club bianconero è disposto a parlare di nuovi accordi, ma sicuramente a cifre diverse.

Una situazione che impone ora delle scelte drastiche. Sicuramente non andrà via a zero nel 2026, occhio quindi ai prossimi mesi o addirittura giorni.