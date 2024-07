Calciomercato Juve, Soulé BLOCCA Koopmeiners: MINACCIA Next Gen per l’argentino

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juventus, tra il possibile addio di Soulé e l’arrivo di Kooopmeiners

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe in corso un vero e proprio intrigo di mercato in casa Juve. La mancata cessione di Matias Soulé alla Roma sta infatti bloccando l’arrivo di Teun Koopmeiners.

I bianconeri non hanno infatti intenzione di accettare l’offerta da 28 milioni di euro dei giallorossi e minacciano l’argentino di fargli fare ritorno in Next Gen in caso di rifiuto all’offerta del Leicester.