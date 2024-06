Calciomercato Juve, SGARBO a Szczesny: il polacco è FURIOSO

Le ultime sul futuro di Wojciech Szczesny, portiere polacco di proprietà della Juventus nella prossima stagione

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbe una novità importante sul futuro di Wojciech Szczesny con la Juventus dopo l’acquisto di Michele Di Gregorio.

Il club bianconero ha infatti deciso di retrocedere in Primavera lo storico preparatore dei portieri Filippi, con cui il polacco aveva un’ottimo rapporto. Una scelta che Szczesny ha preso come un vero e proprio sgarbo per convincerlo ad andarsene. Intanto Giuntoli tratta con Perin per il rinnovo.

