Calciomercato Juve, clamoroso Vlahovic e Douglas Luiz: chiesta la cessione

Le ultime sul futuro di Dusan Vlahovic e Douglas Luiz alla Juve dopo le recenti difficoltà con Thiago Motta. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, Dusan Vlahovic e Douglas Luiz avrebbero clamorosamente chiesto la cessione alla Juve nelle ultime ore. Con il serbo i rapporti sono infatti ormai ai minimi storici dopo il mancato accordo trovato per il rinnovo di contratto.

Il brasiliano ex Aston Villa non sarebbe così convinto di voler continuare nonostante la fiducia di Thiago Motta e vorrebbe far ritorno in Premier League.