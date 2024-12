Calciomercato Juve, ancora vivo il sogno Zirkzee: Motta spinge, a breve l’incontro decisivo

Le ultime sul possibile nuovo attaccante della Juve nel calciomercato di gennaio, con l’obiettivo Joshua Zirkzee dal Manchester United

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, la Juve starebbe continuando a lavorare per il colpo Joshua Zirkzee per il calciomercato di gennaio.

Nei prossimi giorni Joorabchian, agente dell’attaccante olandese, parlerà infatti con la dirigenza del Manchester United per capire programmi e strategie. Se dovesse arrivare un altro attaccante, ci sarebbe il via libera per il ritorno dell’ex Bologna in Serie A.