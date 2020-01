Calciomercato Juventus, accordo verbale col Bologna per Orsolini

Porte ancora aperte alla Juventus per il ritorno di Riccardo Orsolini? Spuntano le cifre di un agreement col Bologna

Riccardo Orsolini può tornare a vestire la maglia della Juventus nonostante il riscatto del Bologna, che ha versato 15 milioni di euro nelle casse dei bianconeri l’estate scorsa.

Secondo quanto riportato da Goal.com, al momento della cessione del classe ’97, i piemontesi avrebbero ottenuto un accordo verbale con gli emiliani per un eventuale ritorno. Orsolini costerebbe alla Juventus 22,5 milioni di euro in caso di trasferimento a campionato concluso. Oppure 30 milioni per la prossima estate.