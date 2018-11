La Juventus è vicina ad assicurarsi le prestazioni di un giovane terzino francese: si tratta di Mfomo, classe 2000 in forza al Monaco

La Juventus segue con attenzione il mercato dei giovani per arrivare sui talenti più puri del panorama mondiale, così da lasciare i grossi investimenti sui big già affermati. Per questo motivo, gli uomini mercato bianconeri sono vicini ad assicurarsi le prestazioni di un terzino proveniente dal Monaco. Si tratta del classe 2000 Leroy Abanda Mfomo, calciatore franco camerunese, già nel giro delle nazionali giovanili transalpine. I bianconeri, quindi, iniziamo a programmare in anticipo il post Alex Sandro, il cui rinnovo è sempre bloccato.