Calciomercato Juventus, ecco l’ultima idea per la difesa! Può essere lui il colpo a sorpresa: le ultime

Calciomercato Juventus, l’ultima idea per la difesa! Può essere lui il colpo a sorpresa dei bianconeri: le ultime in casa Juve

Ci sarebbe un nuovo nome per il calciomercato Juventus, alla ricerca continua e al più presto un nuovo rinforzo per il reparto arretrato affidato al tecnico bianconero, Thiago Motta.

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport starebbe avanzando a grandi passi la candidatura di Lilian Brassier, difensore del Marsiglia in prestito dal Brest. La sua duttilità e la capacità di poter giocare in diversi ruoli della difesa lo rendono un profilo molto interessante, con i bianconeri che stanno facendo le loro valutazioni in queste ore.