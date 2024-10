Calciomercato Juventus, caccia all'erede di Grimaldo

Il calciomercato Juventus è alla ricerca di un esterno capace di accontentare le richieste di Thiago Motta

È già ora di calciomercato Juventus nonostante siamo solo ad ottobre. I bianconeri hanno cominciato bene la stagione nonostante qualche passo falso che però non sta compromettendo la corsa alle primissime posizioni.

I bianconeri sono al terzo posto con tredici punti, a -3 dal Napoli capolista e con un percorso in Champions League iniziato con sei punti su sei vincendo sia in casa con il PSV che in trasferta contro il Lipsia.

Thiago Motta sta valorizzando parecchio la squadra, anche se ci sono diversi slot ancora da occupare per rendere i bianconeri un club completo dalla porta all’attacco. Per questo, la Juve ha messo nel mirino Alvaro Carreras.

Secondo la stampa portoghese, il calciatore spagnolo del Benfica è soprannominato “l’erede di Alex Grimaldo”, anche lui per diverse stagioni nella lista dei desideri della Juventus nonostante non sia mai arrivato.

Il ragazzo vanta 16 presenze, 1 gol e 1 assist in mezza stagione con la maglia del club portoghese da gennaio a giugno 2024. In quest’annata invece è già a nove gettoni, tutte di alto livello.

Per questo c’è parecchia concorrenza per lui, a partire dalle spagnole Real Madrid e Barcellona oltre al Manchester United. Tra l’altro, i Red Devils vantano un diritto di recompra che proveranno a sfruttare mentre Giuntoli vorrebbe muoversi in netto anticipo a riguardo.