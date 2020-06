Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: «Fissato il prezzo per strappare Arthur al Barça»

Calciomercato Juventus: dall’Inghilterra giungono voci sul prezzo fissato per acquistare Arthur dal Barcellona

Arthur è l’obiettivo per il centrocampo della Juventus per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, il club bianconero e il Barcellona avrebbero trovato l’accordo sul prezzo del brasiliano. Si tratterebbe di 80 milioni di euro, cifra che permetterebbe al centrocampista verdeoro di trasferirsi a Torino.

Per quanto riguarda Pjanic invece, possibile contropartita per Arthur, la valutazione fatta è di 70 milioni anche se il Barcellona non riterrebbe che il bosniaco valga solo 10 milioni in meno rispetto al brasiliano.