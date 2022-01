Calciomercato Juventus, Gatti più vicino. Ma la concorrenza non molla

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Frosinone avrebbe fissato il prezzo per la cessione del difensore Gatti, che è nel mirino della Juventus: le ultime sul calciomercato

Gatti è uno dei nomi in orbita Juventus per la difesa del futuro. Secondo quanto riferito da Luca Marchetti a Sky Sport 24, il Frosinone avrebbe fissato il prezzo per la cessione del suo difensore.

Il club, ciociaro, militante in Serie B vorrebbe almeno 10 milioni per farlo partire. I bianconeri al momento in vantaggio, ma occhio a Torino e Napoli.