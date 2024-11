Calciomercato Juventus, Mbangula verso la cessione

L’attaccante è vicino a salutare i bianconeri, così da poter permettere questa operazione del calciomercato Juventus

Il calciomercato Juventus si sta muovendo verso un’unica e sola direzione ovvero il difensore centrale. Gli infortuni al crociato di Bremer con il Lipsia e di Cabal in Nazionale hanno reso il pacchetto arretrato il ruolo da rinforzare già a gennaio.

Per questo Tuttosport racconta di come Samuel Mbangula, attaccante esterno belga, potrebbe salutare il capoluogo piemontese proprio per permettere alla società di acquistare un difensore.

La cifra che i bianconeri sperano di incassare è di almeno 10 milioni di euro, così da poter tentare l’assalto come detto ad una nuova pedina in difesa. Diversi i nomi in lista tra cui Kiwior, Dragusin e Ismajli.