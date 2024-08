Calciomercato Juventus, Miretti saluta e va al GENOA

Il calciomercato Juventus cede Miretti in prestito al Genoa: ecco la formula con cui si trasferirà in Liguria

Ci siamo, il calciomercato Juventus è pronto a salutare momentaneamente Fabio Miretti. Sono infatti iniziate le visite mediche del talento bianconero con il Genoa, dove il classe 2003 spera di trovare più spazio.

A rivelarlo è Gianluca Di Marzio che spiega come la formula dell’acquisto da parte dei liguri è quella del prestito secco, un modo pressoché utile per il Grifone per puntellare la rosa con un elemento di qualità per questa stagione.